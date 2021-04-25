Общество

Около 5,5 тысяч жителей Псковской области отметили Вербное воскресенье

На территории 47 населенных пунктов Псковской области прошли религиозные богослужения и обряды, посвященные Вербному воскресенью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

25 апреля с 8.00 до 15.00 в мероприятиях приняли участие около 5500 граждан: на кладбищах – 3300, в храмах и церквях – 2200.

Для обеспечения безопасного проведения мероприятий задействовали около 150 полицейских, сотрудников Росгвардии и народных дружин.

«Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка», - добавили в ведомстве.