Общество

Военная прокуратура Псковского гарнизона организует приемы каждый день

Военная прокуратура Псковского гарнизона на постоянной основе проводит личный прием граждан по адресу:

город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 9 (вход с торца здания, 3 этаж). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Личные приемы проходят с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). В ходе личного приема можно получить консультацию по вопросам, находящимся в компетенции военного прокурора Псковского гарнизона, а также подать письменное обращение.

Кроме того, письменное обращение в военную прокуратуру Псковского гарнизона можно направить по адресу: 180002, город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 9, по электронной почте: 0708@gvp.rsnet.ru, а также, заполнив соответствующую форму на сайте главной военной прокуратуры.