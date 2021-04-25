Общество

Организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая - Татьяна Голикова

Организации самостоятельно выбирают порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 26 апреля.

«Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно, - цитирует ее ТАСС. - Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы».

Татьяна Голикова рассказала, что решение о нерабочих днях было принято с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Отказ сотрудника от работы 4-7 мая не является основанием для невыплаты заработной платы, подчеркнула Татьяна Голикова. Вице-премьер добавила, что зарплата должна быть выплачена заблаговременно, если день ее выплаты является нерабочим или праздничным.