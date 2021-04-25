Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Герои нашего времени
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Модно и практично
Жить экологично очень просто
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 25.04.2021 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 26.04.2021 17:420 Cтоловая «Скобарь» пополнила список участников конкурса «Чистый Псков» 26.04.2021 17:231 Самый популярный в Псковской области картофель раздают жителям региона 26.04.2021 17:074 Большинство читателей ПЛН не видят смысла проводить Парад Победы 26.04.2021 17:010 Денис Иванов высадил голубые ели у бюста академика Кикоина в Пскове  26.04.2021 16:560 Организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая - Татьяна Голикова
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 23.04.2021 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 23.04.2021 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19 25.04.2021 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 24.04.2021 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Большинство читателей ПЛН не видят смысла проводить Парад Победы

26.04.2021 17:07|ПсковКомментариев: 4

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (54,55%) не видят смысла проводить Парад Победы. В опросе принял участие 781 человек.

По их мнению, почтить память погибших и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны можно и без парадов. 5,38% респондентов указали на то, что не стоит рисковать здоровьем псковичей, особенно пожилых.

36,62% участников опроса сошлись во мнении в том, что парад в этом году необходим, поскольку в прошлом году его «пропустили».

1,15% читателей считают, что парад провести нужно, но позже, когда ограничения снимут. 1,66% опрошенных высказали мнение, что организовать парад следует с минимальным количеством участников.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?».

Теги: #ПЛН #опрос ПЛН #Парад Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 18 человек
26.04.2021, 17:420 Cтоловая «Скобарь» пополнила список участников конкурса «Чистый Псков» 26.04.2021, 17:341 Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального 26.04.2021, 17:330 Реплика Донецкого: Чернобыль на фоне вялотекущей катастрофы 26.04.2021, 17:231 Самый популярный в Псковской области картофель раздают жителям региона
26.04.2021, 17:080 Удостоверение заслуженного тренера России вручили великолучанину 26.04.2021, 17:074 Большинство читателей ПЛН не видят смысла проводить Парад Победы 26.04.2021, 17:010 Денис Иванов высадил голубые ели у бюста академика Кикоина в Пскове  26.04.2021, 16:560 Организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая - Татьяна Голикова
26.04.2021, 16:501 Объекты Псковского крома оснастят современными коммуникациями 26.04.2021, 16:420 Коллектив «Снежинки» навел порядок на городском рынке на Запсковье 26.04.2021, 16:350 Общественный пресс-центр ПЛН: Сегодня и завтра приграничного сотрудничества в Пскове 26.04.2021, 16:162 Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
26.04.2021, 16:040 Виталий Козырев рассказал об актуальных изменениях для владельцев недвижимости 26.04.2021, 15:532 Магазин «Цветомаркет» навел порядок на прилегающей территории 26.04.2021, 15:461 Александр Козловский будет отстаивать развитие инициативного бюджетирования в России 26.04.2021, 15:350 Кадровый дефицит испытывает Псковская станция скорой помощи
26.04.2021, 15:340 Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 апреля 26.04.2021, 15:260 Военная прокуратура Псковского гарнизона организует приемы каждый день 26.04.2021, 15:140 Автобусное направление Петербург - Псков вошло в топ-10 самых популярных на майские праздники 26.04.2021, 15:030 Новый мурал памяти Героя России Романа Соколова появился в Пскове
26.04.2021, 14:590 Около 5,5 тысяч жителей Псковской области отметили Вербное воскресенье 26.04.2021, 14:500 Правительство сократило сроки техприсоединения к электросетям 26.04.2021, 14:405 Властям региона придется работать, не поднимая головы — Александр Козловский 26.04.2021, 14:270 Нагрузка на станции скорой помощи в Псковской области снизилась на 50%
26.04.2021, 14:260 В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в Пскове прошел памятный митинг 26.04.2021, 14:180 «Постскриптум»: Самочувствие псковского турсектора и субботник единороссов. ВИДЕО 26.04.2021, 14:120 В Бежаницком районе осудили женщину за кражу аудиокассет и повидла 26.04.2021, 14:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
26.04.2021, 13:410 Сбербанк на Северо-Западе вдвое увеличил выдачу ипотечных кредитов 26.04.2021, 13:270 Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии 26.04.2021, 13:140 Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 29 апреля 26.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
26.04.2021, 12:4812 Александр Козловский: После каждой речи Путина можно издавать книгу афоризмов 26.04.2021, 12:430 Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая 26.04.2021, 12:350 В Псковской области подвели итоги региональных конкурсов профмастерства 26.04.2021, 12:240 Псковские курсанты оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны
26.04.2021, 12:130 Магазин «Вимос» стал участником конкурса «Чистый Псков» 26.04.2021, 12:061 Пскович украл почти 300 саженцев туй 26.04.2021, 12:050 «Постскриптум»: Самочувствие турсектора Псковской области и субботник единороссов 26.04.2021, 12:000 Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет
26.04.2021, 11:500 Пскович занял 3 место на турнире по кикбоксингу в Италии 26.04.2021, 11:390 Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая 26.04.2021, 11:300 «Гайд-парк»: Александр Козловский о подготовке к выборам и формировании комфортной среды 26.04.2021, 11:247 В российских школах предлагают ввести новый предмет
26.04.2021, 11:190 Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой 26.04.2021, 11:154 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 26.04.2021, 11:130 Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове 26.04.2021, 11:070 ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в соцсетях
26.04.2021, 11:000 Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе 26.04.2021, 10:520 Ночью росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу алкоголя 26.04.2021, 10:442 Запрет на вывоз бензина могут ввести в России 26.04.2021, 10:390 «Беседка»: Как пройдет первый День работников скорой помощи в Псковской области?
26.04.2021, 10:350 В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства 26.04.2021, 10:281 Партия «Новые люди» и экс-мэр Якутска готовят программу развития регионов 26.04.2021, 10:140 Фугасную ракету нашли в псковской деревне Соловьи 26.04.2021, 10:090 Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру вкладов населения
26.04.2021, 10:001 Азартная игра с жертвой 26.04.2021, 09:400 Фотофакт: Дерево упало на дорогу в Пскове 26.04.2021, 09:310 Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе 26.04.2021, 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей
26.04.2021, 09:041 В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов 26.04.2021, 08:520 Псковская область занимает 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов 26.04.2021, 08:360 Исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС 26.04.2021, 08:220 Названы лауреаты премии «Оскар»
26.04.2021, 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19 26.04.2021, 07:544 Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче 26.04.2021, 07:350 Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм 26.04.2021, 07:180 Россияне назвали необходимую для достойной жизни зарплату
26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан 25.04.2021, 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 25.04.2021, 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021, 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности
25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах 25.04.2021, 21:023 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:394 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V» 25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.