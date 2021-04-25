Общество

Большинство читателей ПЛН не видят смысла проводить Парад Победы

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (54,55%) не видят смысла проводить Парад Победы. В опросе принял участие 781 человек.

По их мнению, почтить память погибших и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны можно и без парадов. 5,38% респондентов указали на то, что не стоит рисковать здоровьем псковичей, особенно пожилых.

36,62% участников опроса сошлись во мнении в том, что парад в этом году необходим, поскольку в прошлом году его «пропустили».

1,15% читателей считают, что парад провести нужно, но позже, когда ограничения снимут. 1,66% опрошенных высказали мнение, что организовать парад следует с минимальным количеством участников.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?».