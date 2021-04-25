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Общество

Псковичей призывают сообщать о противоправных действиях коллекторов

26.04.2021 18:38|ПсковКомментариев: 0

Управление федеральной службы судебных приставов России по Псковской области призывает жителей региона сообщать о противоправных действиях коллекторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

В государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, зарегистрировано свыше 400 организаций.

В настоящее время в Псковской области не зарегистрировано ни одной коллекторской организации. Однако сотрудники УФССП России по Псковской области рассматривают жалобы граждан на коллекторскую деятельность, так как на территории региона действуют коллекторские агентства, зарегистрированные в других регионах (из Москвы, Санкт-Петербурга и т. д.).

За первый квартал 2021 года должностными лицами регионального ведомства к рассмотрению принято 21 обращение, из них в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, 4 обращения, в отношении микрофинансовых организаций - 10 обращений, в отношении кредитных организаций - 5 обращений, в отношении иных лиц - 2 обращения.

В основном граждане жаловались на:

  1. Превышение допустимо возможных контактов кредиторов или лиц, действующих от его имени с физическими лицами (телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения)
  2. Контакты с третьими лицами либо лицами, не имеющими задолженности, телефоны которых содержатся в базе кредиторов
  3. Психологическое давление, угрозы при осуществлении телефонных переговоров или в направляемых письмах

В 2021 году вступили в законную силу уже 3 судебных решения о привлечении юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.57 КоАП Российской Федерации (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Выявленные правонарушения касались нарушения по содержанию почтового уведомления, превышения допустимого количества смс-сообщений, взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьим лицом и с оказанием психологического воздействия. Организации наказаны штрафом в 80, 70 и 30 тысяч рублей.

При совершении любых противоправных действий со стороны организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуется:

  1. Зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. По возможности, указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств.
  2. Сообщить об указанных фактах в региональное управление области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.

Направить обращение можно по адресу: город Псков, улица Текстильная, дом 3, или по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.

Самые распространенные вопросы

Кто может заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности?

Согласно статье 5 закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» деятельность по возврату просроченной задолженности могут осуществлять только:

  • кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования, например, в случае продажи долга;
  • лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией;
  • лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, то есть юридическим лицом, включенным в государственный реестр — коллектором.

Таким образом, коллектором можно называть лицо, профессионально осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенное в государственный реестр (профессиональный взыскатель).

Какие действия по возврату просроченной задолженности законны?

Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронной и почтовой переписки.

Как часто разрешается осуществлять взаимодействие?

Встречаться с должником лично можно не более 1 раза в неделю (с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники).

Вести переговоры по телефону можно не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники.

Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи (т. е. через интернет и мобильный телефон) — по рабочим дням с 8 до 22 часов, по выходным и праздникам с 9 до 20 часов до 2 раз в сутки, до 4 раз в неделю и до 16 раз в месяц.

Ограничений по количеству почтовых отправлений нет.

Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:

  • любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни;
  • личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в неделю;
  • телефонные переговоры допускаются не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;
  • сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырёх раз в неделю и шестнадцати в месяц.

Что запрещено при взаимодействии с должником?

При любых контактах запрещено:

  • применять к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью;
  • уничтожать или повреждать имущества либо угрожать уничтожением или повреждением имущества;
  • применять методы взаимодействия, опасные для жизни и здоровья людей;
  • оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц;
  • вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно:

— правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;
— передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;
— принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к государственным органам.
Может ли кредитор или лицо по его поручению общаться с родственниками, членами семьи, друзьями, знакомыми должника?
Ответ: Взаимодействие с третьими лицами (члены семьи, друзья, соседи, коллеги и др.) возможно, но только при одновременном соблюдении следующих условий:

  • имеется согласие должника на взаимодействие с третьими лицами;
  • третьими лицами не выражено несогласие на осуществление взаимодействия.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, взаимодействие незаконно.

Согласие на взаимодействие с третьими лицами должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обработку персональных данных.

Взаимодействие с третьими лицами должно проводиться по тем же принципам и правилам, как и общение с самим должником.

Теги: #судебные приставы #коллекторы #Псковская область #фссп
Источник: Псковская Лента Новостей
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