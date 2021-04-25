Общество

Профсоюзный актив Псковской области принял участие в селекторном совещании с ФНПР

Сегодня, 26 апреля, профсоюзный актив Псковской области принял участие в селекторном совещании с ФНПР, посвященном организации и проведению первомайских акций в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Селекторным совещанием руководил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В онлайн-мероприятии приняли участие профсоюзные организации от Владивостока до Калининграда. Основной темой обсуждения стали новые формы коллективных действий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс-службе отметили, что в этому году каждый федеральный округ имеет свою особенность организации первомайских мероприятий. Так, на Дальнем Востоке основной акцент сделан на заседания молодежных советов и флешмобы, в Сибири и Поволжье – на трехсторонних комиссиях. В Свердловской области пройдет акция «Профсоюз на балконах», в рамках которой на балконах города буду развешены профсоюзные лозунги и включат профсоюзную музыку. Классические профсоюзные демонстрации пройдут в Чечне.

«В Псковской области в 2021 году стартует онлайн-информационная кампания. На улицах Пскова размещены баннеры с требованием профсоюза, 1 мая пройдет онлайн-митинг», - рассказали в пресс-службе. Также 1 мая пройдут акции «Профсоюзный автобус», «Профсоюзная регата», «Голосование за Резолюцию» и «Профсоюзная палатка».