Общество

«Молодежка ОНФ» со студентами колледжа провели субботник в Горайском парке

«Молодежка ОНФ» присоединилась к всероссийскому субботнику. Участники команды приводят в порядок берега рек, территории парков и лесов, заповедников и объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Субботник для "Молодежки ОНФ" — это не разовая акция. Почти во всех городах у команд есть территории, где они проводят субботники на постоянной основе... Сегодня на весенний субботник вместе с "Молодежкой ОНФ" в регионах вышли местные жители, студенты, целые семьи – люди видели анонсы в социальных сетях и поддержали идею», - отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участники псковской «Молодежки ОНФ» совместно со студентами агротехнического колледжа провели субботник в Горайском парке (Островский район). Усадебный парк дворянского имения Лореров-Розенов 19 века сегодня восстанавливают общественники и местные жители, а добровольцы регулярно наводят порядок на его территории. Участники команды приезжают сюда с уборкой третий раз.

«Мы стараемся вернуть парку жизнь, здесь уже многое преобразилось. А помогает нам в этом "Молодежка ОНФ", за что им большое спасибо», - сказала руководитель проекта «Горайский парк – второе дыхание» Марина Ляшкевич.