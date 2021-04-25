Общество

«Единая Россия» внесла поправки для реализации социальных положений послания Путина

«Единая Россия» внесла поправки для реализации социальных положений послания президента. Их планируют принять уже в мае, сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Поправки разработаны вместе с Минтруда и правительством. Речь идет об оплате больничных родителям дошкольников в размере 100% заработка независимо от трудового стажа. Инициатива была предложена «Единой Россией» и получила поддержку главы государства. По предварительным оценкам, только в 2021 году эта мера коснется 1,5 миллиона молодых родителей.

Также будет введено пособие на детей от 8 до 16 лет. Право на него получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. В 2021 году выплату назначат на 360 тысяч детей.

Еще одна инициатива «Единой России» - установление ежемесячного пособия женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году выплату смогут получить порядка 630 тысяч беременных женщин.