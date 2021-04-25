В Минтруде рассказали, на что россияне чаще всего тратят маткапитал

Наибольшая доля россиян, воспользовавшихся средствами материнского капитала, потратили их на улучшение жилищных условий, следует из размещенного на сайте Минтруда РФ текстового описания к уточненному годовому отчету о госпрограмме «Социальная поддержка граждан» за 2020 год.
Согласно документу, на 1 января 2021 года территориальными органами ПФР выдано 10 870 882 сертификата на маткапитал., передает РИА Новости.
«Количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по основным направлениям расходования средств составило 8 674 914... из них на улучшение жилищных условий подано 7 188 727 заявлений (82,87% от общего количества обращений)», - говорится в документе.
Также на оказание платных образовательных услуг всего подано 1 075 871 заявлений или 12,40%, на формирование накопительной пенсии 6 070 заявлений, или 0,07%, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов - 456 заявлений или 0,005%, на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением второго ребенка - 403 790 заявлений, или 4,65%.
Полностью использовали средства маткапитала 6 535 894 владельцев государственных сертификатов, или 60,12%, добавляется в документе.