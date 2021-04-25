Общество

Число победивших коронавирус псковичей за сутки в 4 раза превысило число заболевших

Число выздоровевших от коронавируса за 26 апреля в Псковской области в четыре раза превысило число заболевших. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +52 новых случая при +215 выздоровевших», - сообщил. Губернатор также напомнил, что статистику смертности пополнили 5 новых случаев, и выразил соболезнования родным и близким скончавшихся.

«42,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них почти 28 тысяч полностью завершили вакцинацию», - добавил он.

За минувшие сутки в регионе проведено 1281 исследование (345339 за весь период). Всего подтверждено 360057 случаев коронавируса, выздоровели 26422 человека, скончались 331.