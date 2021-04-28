Общество

Шестьдесят деревьев высадили сотрудники завода «Титан-Полимер» в Пскове

В псковском сквере около Октябрьского виадука работники завода «Титан-Полимер» высадили каштаны, березы, сирень и туи.

«Предложение поучаствовать в озеленении территорий поступило от городских властей. Руководство завода откликнулось сразу. Приобрели необходимые саженцы и непосредственно приняли участие в посадке деревьев. Команда завода "Титан-Полимер" является частью этого города. Основная часть наших сотрудников – псковичи, которые хотят сделать город чище и уютнее», - поделилась директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

Кроме того, предприятие закупило и инвентарь для уборки, в том числе лопаты, перчатки и мешки для мусора, который передали в управление городского хозяйства для обеспечения волонтеров во время субботников.

Сегодня увидев работы в парке, к посадке деревьев присоединились и жители соседних домов. Первую партию деревьев сотрудники предприятия здесь высадили еще на прошлой неделе во время всероссийского субботника. После этого, признаются жители соседних домов, парк ожил, здесь стали гулять с детьми, и отдыхать пожилые люди.