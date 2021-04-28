Общество

Накануне праздников диетолог рассказала, как приготовить полезный шашлык

Порция готового шашлыка должна быть небольшой - 100-150 граммов, при этом лучше выбрать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или приготовить рыбу, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам диетолога, майские праздники многие привыкли отмечать на природе, устроить пикник, в том числе с приготовлением шашлыка или барбекю, при этом необходимо постараться не переедать. Для этого можно мысленно положить все, что человек собирается съесть на пикнике, на одну небольшую тарелку. Хорошо, если половину будут занимать различные овощи и зелень.

«Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов. Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое. Главное, чтобы порция готового шашлыка была небольшой - 100-150 граммов. И чем жирнее выбранный сорт мяса, тем меньше должна быть порция», - приводит слова Стародубовой РИА Новости.

По ее словам, для приготовления действительно вкусного и полезного угощения лучше выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или приготовить рыбу. Дополнить основное блюдо можно гарниром из запеченных на углях овощей. Очень вкусными получаются нанизанные на шампуры и приготовленные на углях ломтики баклажанов, репчатого лука, помидоров, тыквы и зеленых яблок.

«Если вы планируете приготовить блюда из маринованного мяса, то маринады лучше составлять самим. Маринады промышленного выпуска или маринады на основе сложносоставных продуктов - готовые смеси, майонез - содержат избыточное количество соли и дополнительные жиры. В качестве домашнего маринада для мяса и рыбы можно использовать лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, основой для маринада может стать кефир или натуральный йогурт пониженной жирности, - добавила Стародубова.

Диетолог подчеркнула, что запивать шашлык лучше всего водой, сладкие напитки и соки в сопровождение к обильной трапезе не подходят, это же касается и алкоголя. На пищеварительную систему, и в частности поджелудочную железу, и так ложится большая нагрузка. Но если все же принято решение употреблять алкоголь, то его количество должно быть минимальным, не более одного бокала сухого вина.

«Важно помнить, что мясо и мясные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. При покупке готового шашлыка в магазине следует строго соблюдать условия и сроки хранения, указанные на упаковке продукта. Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от минус 2 до плюс 4 градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники. Что же касается последующей тепловой обработки, то с точки зрения безопасности мясо следует довести до полной готовности, избежав при этом пригорания», - отметила она.

При этом Стародубова подчеркнула, что категорически не рекомендуется каждый день готовить шашлыки. «Но вот запекать в фольге или на гриле рыбу и овощи, мясо кролика или цыпленка, можно - главное не переедать. Ведь дни, проведенные на природе, лучше использовать для укрепления здоровья, подвижного отдыха и общения с семьей и близкими», - заключила она.