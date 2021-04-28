Общество

Очаг борщевика ликвидируют в Усвятах

Очаги распространения борщевика Сосновского обработают химическими препаратами в Усвятах 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Участки, которые будут обработаны первоначально: улица Демченко и проспект Радужный, участок возле бывшего скотника, возле бывшего хлебозавода, за Домом культуры, часть под Замковой горой», - рассказали в администрации.

Будут опрыскивать очаги наибольшего распространения борщевика и только на землях муниципальной собственности. В этом году планируется обработать 5 га муниципальной земли.