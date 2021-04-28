Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
За покупками с экосумкой
Уникальная разработка Nordman
Герои нашего времени
Модно и практично
Трудности закаляют
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 28.04.2021 12:130 Псковский гидрометцентр обещает сухую погоду в мае 30.04.2021 17:500 Гарантийный ремонт выполняют на цепных мостах в Острове 30.04.2021 17:350 Инсинератор для сжигания трупов животных поступил в Псковскую область 30.04.2021 17:240 Весенняя смена детского форума проходит на турбазе в Пустошкинском районе 30.04.2021 17:190 Эколог «Экопрома» Виктория Москаленко о палах травы и проблеме воздушных шаров 30.04.2021 17:020 Псковичи могут получить прах питомца для захоронения
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 23.04.2021 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 28.04.2021 10:341 Опубликован порядок работы учреждений в Псковской области с 4 по 7 мая 23.04.2021 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19 25.04.2021 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мучебный год, или Как поступить в «Лицей» от Ростелекома

30.04.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

До конца учебного года остаются считанные недели. Родителям выдыхать пока рано, на носу годовые контрольные, а у выпускников - экзамены. Родители псковичей разного возраста рассказали, на какие идут ухищрения, чтобы помочь детям завершить год успешно, а себе сохранить нервы и с чистой совестью и мыслью «я сделал все, что мог, и даже больше» закрыть 1 июня дневник.

 

Спасение утопающих

Прошлый учебный год из-за коронавируса получился скомканным. Два с половиной месяца в самом его конце школьники просидели на дистанционке. Там они писали годовые проверочные работы, там готовились к экзаменам. Соцсети помнят ужас родителей, которые были отправлены на удаленку и вынуждены были порой делить с детьми технику, не всегда просторные квартиры и право на тишину.

Проблемы потянулись в текущий год. Неосвоенную программу пришлось нагонять в первой четверти. А она оказалась экстракороткой, школы Пскова ушли на досрочные осенние каникулы уже 19 октября. Потом с сюрпризами явился декабрь. В середине месяца была объявлена неделя дистанционки, после нее каникулы снова начались раньше положенного. Многие рассчитывали по старой традиции спасти ситуацию в конце года, но тут наступает май, а вместе с ним внезапные 10-дневные каникулы.

Что ж, ужасы описали, теперь давайте разбираться, как из них выбираться. Советы особенно актуальны для тех, чьи дети в этом году оканчивают 9 или 11 классы, а значит, держат выпускные экзамены. Но и у «маленьких деток» бедки вполне реальные.

Дорогое удовольствие

Мама семиклассника Петра Евгения Григорьева пошла по классическому пути — репетитор. С приходом пубертата у сына начались проблемы с учебой. Седьмой класс — это не началка, программа сложнее, и родители сами не в силах объяснить уже очень многое. Да и ребенок не всегда готов прислушиваться к близким. У кого дома живет комок гормонов вместо прежнего ласкового малыша, тот понимает, о чем речь.

«Переходный возраст пройдет, а оценки останутся, - рассуждает Евгения Григорьева. - Отстанет сейчас, как потом будет сдавать ЕГЭ? Сможет ли поступить в вуз? Лучше до проблемы не доводить».

Один раз в две недели мальчик посещает педагога по английскому, и один раз — по математике. Вместе разбирают непонятные места из школьной программы. Мама говорит, что ходили бы чаще, но удовольствие недешевое, один урок стоит 500 рублей. А есть еще и кружки, на которые тоже нужны время и родительские деньги. Репетиторов искали по рекомендациям знакомых. Если бы нужных контактов не оказалось, пришлось бы вытаскивать «кота в мешке» с сервиса бесплатных объявлений с риском нарваться на неважного специалиста. Петя ездит к педагогам на автобусе — неудобно, но оценки у мальчика выправились. Его мама надеется, что в следующем учебном году помощь со стороны не понадобится. Обычно все мамы на это надеются, но результат известен.

Планшет в руки

В семье Каревых школьник еще совсем юн — третий класс. Но это не значит, что учеба дается легко. Не всем малышам под силу справляться с падежами и таблицей умножения. Нагрузка снова ложится на родителей, чаще — на мам. В первую очередь, им приходится решать непростую задачу, которую в школе не проходят: как сделать так, чтобы ребенок осваивал учебный план, но учеба не превратилась в «мучебу»? Конечно, в голову сразу приходят гаджеты.

Год назад на дистанционке родители делились друг с другом ресурсами, где были представлены разнообразные занятия, хватаясь за них, как за соломинку. Пальма первенства за YouTube, кажется, там можно найти все, что угодно.

«Примерно понимаю, какие темы у сына провисают, где есть пробелы, - делится Елена Карева. - Ищу подходящие уроки. У меня нет таланта педагога, не всегда хватает терпения самостоятельно объяснить какие-то понятия. Вроде бы, ребенку нравится, освоение программы идет».

«Вроде бы» - потому что мама понимает, насколько хаотичен такой подход. Хотя такие «уроки» и бесплатны, но в них нет четкой системы, нет живого контакта с педагогом, нет уверенности в профессиональном уровне тех, кто вещает с экрана. Пока школьник небольшого возраста, огрехи могут повлиять на его учебу незначительно, но уже совсем скоро придется искать другие варианты.

Системный подход

Другая мама, Маргарита Владимирова, со смехом говорит, что еще в сентябре планировала закупаться валидолом. Ее дочка Виолетта сдает в этом году ЕГЭ. Способности у ребенка самые обычные, в этом родители хорошо отдают себе отчет, однако есть желание покорить столичный вуз. Тревога из-за пандемии, шараханья системы образования от дистанционки до досрочных каникул уверенности не прибавляли. Эта мама тоже решила прибегнуть к помощи интернета. Но подход выбрала системный. Изучила несколько ресурсов и с удивлением обнаружила, что система репетиторства уже доступна по подписке — как прослушивание музыки или доставка еды. А страх перед учителем с экрана был снят месяцами дистанционки, когда занятия со школьными предметниками шли успешно, дело двигалось.

«Честно говоря, мы не сразу вышли на ресурс, где сейчас занимается дочка. Сначала отдали предпочтение другому сервису, но потом пришлось его поменять, так как не устраивал функционал, пользы хотелось больше», - признается Маргарита Владимирова.

Остановилась она на платформе «Лицей» от Ростелекома. Говорит, если бы раньше появился такой сервис, то подписку оформили бы давно. Дочка-то к ЕГЭ готовится, но и для других школьников полно занятий — не только уроков, но и развивающих курсов. Ученикам начальной школы, наверняка, понравятся научные опыты в домашних условиях, модная в последнее время ментальная арифметика, развитие речи и риторики, обучающие мультфильмы, а родители одаренных детей оценят интерактивные тренажеры олимпиадного уровня. Для средней школы опять же не только уроки, как у репетитора, но и профориентация, основы маркетинга и финансовой грамотности, полезные лекции для кругозора.

«Мне, само собой, не до мультиков, - одиннадцатиклассница Виолетта согласилась поделиться пользовательским опытом. - Поступать планирую на специалиста по туризму. Обязательную базовую математику в этом году отменили, мне она для поступления не нужна, так что тут можно выдохнуть. Буду сдавать историю, обществознание и русский язык. Уроки проходят так: сначала видео на пять минут по теме, потом упражнение на тренажере, а в конце закрепление темы. Интереснее, чем в школе. И ездить никуда не надо, открыл в любой момент, сиди, тренируйся. Надеюсь, благодаря этому на экзаменах стресса будет меньше».

У кого точно меньше стресса — так это у мамы Виолетты. Первый урок был бесплатным. Потом оформили подписку на месяц за 199 рублей: осваивай, какие хочешь предметы, проходи, сколько хочешь уроков. После чего решились купить сразу полгода занятий, получилось выгоднее, чем оплачивать по месяцам. Так, квартальный абонемент на три месяца будет стоить 525 рублей (скидка 10%), полугодовой на 6 месяцев – 1000 рублей, 1400 рублей – 9 месяцев и 1800 рублей – годовой абонемент (12 месяцев со скидкой 25%).

Семью подкупило еще и то, что занятия разработаны в сотрудничестве со школами «Летово», Ломоносовской, Президентской и программой «Учитель для России». Оказывается, столичный уровень благодаря интернету доступен и в Пскове.

Известно, «последний бой — он трудный самый». До конца учебного года месяц. Треть займут майские каникулы. Как провести их и остаток месяца так, чтобы летом отдыхать с чувством выполненного долга — пора определяться.

Получить подробную информацию и начать учиться в «Ростелеком Лицее» можно на сайте www.rt.ru/lc

Валентина Семенова

Теги: #школа #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 430 человек
30.04.2021, 18:010 Прием заявок на конкурс по реконструкции технического лицея продлится до 21 мая 30.04.2021, 17:500 Гарантийный ремонт выполняют на цепных мостах в Острове 30.04.2021, 17:420 Футбольные матчи в рамках проекта «Мяч дружбы» проходят в Псковской области 30.04.2021, 17:350 Инсинератор для сжигания трупов животных поступил в Псковскую область
30.04.2021, 17:240 Весенняя смена детского форума проходит на турбазе в Пустошкинском районе 30.04.2021, 17:190 Эколог «Экопрома» Виктория Москаленко о палах травы и проблеме воздушных шаров 30.04.2021, 17:160 Палкинский ревнивец сломал ребра сожительнице 30.04.2021, 17:140 Псковичей приглашают на выставки в Доме ремесел
30.04.2021, 17:070 В Пскове начались ремонтные работы на улице Спортивной 30.04.2021, 17:020 Псковичи могут получить прах питомца для захоронения 30.04.2021, 17:010 Длинные майские выходные не расслабят школьников — Александр Коновалов 30.04.2021, 16:500 Посольство США прекращает выдавать недипломатические визы россиянам
30.04.2021, 16:380 Вера Баданина назвала причины появления гельминтов у домашних животных 30.04.2021, 16:320 Сектор для метания появится на псковском стадионе «Электрон» 30.04.2021, 16:300 В Псковской области снизилось количество выявленных фальшивок 30.04.2021, 16:280 Участие Псковского облсовпрофа в праздновании 1 мая обсудили на выездном заседании
30.04.2021, 16:130 Портрет типичного читателя-мужчины составили в Псковской области 30.04.2021, 16:102 Экс-солистка «Тату» примет участие в предварительном голосовании «Единой России» 30.04.2021, 16:020 Псковичи оплатили покупки чужими картами и попали под суд 30.04.2021, 15:543 ПЛН:ТВ: Нужна ли псковским школьникам «Моя Россия»?
30.04.2021, 15:452 Делегации ветеранов из районов не приедут на парад Победы в Псков 30.04.2021, 15:430 «Подстрочник» с Александром Коноваловым. ВИДЕО 30.04.2021, 15:370 Вагон «с начинкой» обнаружили таможенники в Пыталовском районе 30.04.2021, 15:302 Бешеный хорек забрался в кровать к псковичке
30.04.2021, 15:260 Псковичей приглашают на освящение куличей, яиц и пасхи в храм Дмитрия Солунского 30.04.2021, 15:210 Пушкиногорец осужден за применение насилия к полицейскому 30.04.2021, 15:170 Более 100 человек смогли улететь сегодня из Пскова в Симферополь 30.04.2021, 15:145 Выходные Шредингера
30.04.2021, 15:071 Главврач псковского Центра СПИД Ираида Сивачева покидает свой пост 30.04.2021, 15:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции об эпизоотической обстановке в Псковской области 30.04.2021, 15:010 Договор на строительство школы на улице Юбилейной в Пскове могут подписать уже в мае 30.04.2021, 15:000 В Пскове рабочему завода оторвало руку
30.04.2021, 14:570 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлены до 31 мая 30.04.2021, 14:480 О «свычаях и обычаях» ямщицкого сословия расскажут в «Михайловском» 30.04.2021, 14:320 Ансамбль «Псков» приглашает на посвященный Дню Победы праздничный концерт 30.04.2021, 14:250 Псковский «Акваполис» готовится отметить свое 5-летие в режиме онлайн
30.04.2021, 14:200 Музыкальный театр Прокофьева представили в псковском колледже искусств 30.04.2021, 14:153 Торжественные богослужения пройдут на Пасху в храмах Псковской епархии 30.04.2021, 14:071 Александр Коновалов рассказал, как будут проходить выпускные в школах и детсадах Пскова 30.04.2021, 14:010 Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов
30.04.2021, 13:581 В Псковской области салют в честь Дня Победы могут перенести 30.04.2021, 13:521 Каналопромывочная машина из Италии поступит в «Горводоканал» в мае 30.04.2021, 13:420 Центр обработки вызовов 112 открылся в Пскове 30.04.2021, 13:292 Очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице
30.04.2021, 13:270 Ассоциация лесопромышленников Псковской области вступила в региональную Торгово-промышленную палату 30.04.2021, 13:230 Престарелая псковичка пострадала при пожаре в Пскове 30.04.2021, 13:180 В Пскове газовики провели техобслуживание Вечных огней 30.04.2021, 13:100 Назван ЕГЭ, который ежегодно в Пскове сдает только один выпускник
30.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым 30.04.2021, 12:440 В Пскове 8% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ 30.04.2021, 12:300 Псковичка проникла в чужую квартиру и украла кошелек 30.04.2021, 12:081 Отпуск навсегда
30.04.2021, 12:081 В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных 30.04.2021, 12:030 Выходцы из Средней Азии попытались незаконно попасть в Псковскую область 30.04.2021, 12:000 Мучебный год, или Как поступить в «Лицей» от Ростелекома 30.04.2021, 11:470 В Пскове мужчина попытался подкупить следователя через посредника
30.04.2021, 11:400 В Псковской области зафиксировано 72 новых случая коронавируса 30.04.2021, 11:310 «Подстрочник»: Александр Коновалов о Дне Победы, последних звонках и судьбе стадионов 30.04.2021, 11:140 Псковская компания приняла участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» 30.04.2021, 11:100 Подразделения Росгвардии по вопросам оборота оружия изменят график работы
30.04.2021, 11:050 Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса 30.04.2021, 11:010 Пожилая псковичка зарубила топором брата мужа и отправилась в колонию 30.04.2021, 10:470 «Хайпожоры»: ГИБДД в телеграме и цена культуры общения в интернете 30.04.2021, 10:380 Пскович с переломом ноги сломал жене руку за нравоучения
30.04.2021, 10:300 Освятить куличи и яйца псковичи смогут в Троицком соборе 1 мая 30.04.2021, 10:131 Шестьдесят деревьев высадили сотрудники завода «Титан-Полимер» в Пскове 30.04.2021, 10:081 Юлия Пересильд провела для псковичей мастер-класс по исполнению военных песен 30.04.2021, 10:010 День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля
30.04.2021, 09:580 Более 800 нарушителей привлекли к ответственности в ходе операции «Быт» в Псковской области 30.04.2021, 09:420 Реестр надежных курьерских служб создадут в России 30.04.2021, 09:260 Очаг борщевика ликвидируют в Усвятах 30.04.2021, 09:110 С 30 апреля возобновляется авиасообщение между Псковом и Симферополем
30.04.2021, 09:001 Псковские автомеханики подтвердили свое мастерство 30.04.2021, 08:490 Сберинтертейнмент открывает игровое направление бизнеса 30.04.2021, 08:380 В России выросли цены на дачный инвентарь 30.04.2021, 08:262 87% россиян никак не будут отмечать Первомай на работе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.