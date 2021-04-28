Общество

Мучебный год, или Как поступить в «Лицей» от Ростелекома

До конца учебного года остаются считанные недели. Родителям выдыхать пока рано, на носу годовые контрольные, а у выпускников - экзамены. Родители псковичей разного возраста рассказали, на какие идут ухищрения, чтобы помочь детям завершить год успешно, а себе сохранить нервы и с чистой совестью и мыслью «я сделал все, что мог, и даже больше» закрыть 1 июня дневник.

Спасение утопающих

Прошлый учебный год из-за коронавируса получился скомканным. Два с половиной месяца в самом его конце школьники просидели на дистанционке. Там они писали годовые проверочные работы, там готовились к экзаменам. Соцсети помнят ужас родителей, которые были отправлены на удаленку и вынуждены были порой делить с детьми технику, не всегда просторные квартиры и право на тишину.

Проблемы потянулись в текущий год. Неосвоенную программу пришлось нагонять в первой четверти. А она оказалась экстракороткой, школы Пскова ушли на досрочные осенние каникулы уже 19 октября. Потом с сюрпризами явился декабрь. В середине месяца была объявлена неделя дистанционки, после нее каникулы снова начались раньше положенного. Многие рассчитывали по старой традиции спасти ситуацию в конце года, но тут наступает май, а вместе с ним внезапные 10-дневные каникулы.

Что ж, ужасы описали, теперь давайте разбираться, как из них выбираться. Советы особенно актуальны для тех, чьи дети в этом году оканчивают 9 или 11 классы, а значит, держат выпускные экзамены. Но и у «маленьких деток» бедки вполне реальные.

Дорогое удовольствие

Мама семиклассника Петра Евгения Григорьева пошла по классическому пути — репетитор. С приходом пубертата у сына начались проблемы с учебой. Седьмой класс — это не началка, программа сложнее, и родители сами не в силах объяснить уже очень многое. Да и ребенок не всегда готов прислушиваться к близким. У кого дома живет комок гормонов вместо прежнего ласкового малыша, тот понимает, о чем речь.

«Переходный возраст пройдет, а оценки останутся, - рассуждает Евгения Григорьева. - Отстанет сейчас, как потом будет сдавать ЕГЭ? Сможет ли поступить в вуз? Лучше до проблемы не доводить».

Один раз в две недели мальчик посещает педагога по английскому, и один раз — по математике. Вместе разбирают непонятные места из школьной программы. Мама говорит, что ходили бы чаще, но удовольствие недешевое, один урок стоит 500 рублей. А есть еще и кружки, на которые тоже нужны время и родительские деньги. Репетиторов искали по рекомендациям знакомых. Если бы нужных контактов не оказалось, пришлось бы вытаскивать «кота в мешке» с сервиса бесплатных объявлений с риском нарваться на неважного специалиста. Петя ездит к педагогам на автобусе — неудобно, но оценки у мальчика выправились. Его мама надеется, что в следующем учебном году помощь со стороны не понадобится. Обычно все мамы на это надеются, но результат известен.

Планшет в руки

В семье Каревых школьник еще совсем юн — третий класс. Но это не значит, что учеба дается легко. Не всем малышам под силу справляться с падежами и таблицей умножения. Нагрузка снова ложится на родителей, чаще — на мам. В первую очередь, им приходится решать непростую задачу, которую в школе не проходят: как сделать так, чтобы ребенок осваивал учебный план, но учеба не превратилась в «мучебу»? Конечно, в голову сразу приходят гаджеты.

Год назад на дистанционке родители делились друг с другом ресурсами, где были представлены разнообразные занятия, хватаясь за них, как за соломинку. Пальма первенства за YouTube, кажется, там можно найти все, что угодно.

«Примерно понимаю, какие темы у сына провисают, где есть пробелы, - делится Елена Карева. - Ищу подходящие уроки. У меня нет таланта педагога, не всегда хватает терпения самостоятельно объяснить какие-то понятия. Вроде бы, ребенку нравится, освоение программы идет».

«Вроде бы» - потому что мама понимает, насколько хаотичен такой подход. Хотя такие «уроки» и бесплатны, но в них нет четкой системы, нет живого контакта с педагогом, нет уверенности в профессиональном уровне тех, кто вещает с экрана. Пока школьник небольшого возраста, огрехи могут повлиять на его учебу незначительно, но уже совсем скоро придется искать другие варианты.

Системный подход

Другая мама, Маргарита Владимирова, со смехом говорит, что еще в сентябре планировала закупаться валидолом. Ее дочка Виолетта сдает в этом году ЕГЭ. Способности у ребенка самые обычные, в этом родители хорошо отдают себе отчет, однако есть желание покорить столичный вуз. Тревога из-за пандемии, шараханья системы образования от дистанционки до досрочных каникул уверенности не прибавляли. Эта мама тоже решила прибегнуть к помощи интернета. Но подход выбрала системный. Изучила несколько ресурсов и с удивлением обнаружила, что система репетиторства уже доступна по подписке — как прослушивание музыки или доставка еды. А страх перед учителем с экрана был снят месяцами дистанционки, когда занятия со школьными предметниками шли успешно, дело двигалось.

«Честно говоря, мы не сразу вышли на ресурс, где сейчас занимается дочка. Сначала отдали предпочтение другому сервису, но потом пришлось его поменять, так как не устраивал функционал, пользы хотелось больше», - признается Маргарита Владимирова.

Остановилась она на платформе «Лицей» от Ростелекома. Говорит, если бы раньше появился такой сервис, то подписку оформили бы давно. Дочка-то к ЕГЭ готовится, но и для других школьников полно занятий — не только уроков, но и развивающих курсов. Ученикам начальной школы, наверняка, понравятся научные опыты в домашних условиях, модная в последнее время ментальная арифметика, развитие речи и риторики, обучающие мультфильмы, а родители одаренных детей оценят интерактивные тренажеры олимпиадного уровня. Для средней школы опять же не только уроки, как у репетитора, но и профориентация, основы маркетинга и финансовой грамотности, полезные лекции для кругозора.

«Мне, само собой, не до мультиков, - одиннадцатиклассница Виолетта согласилась поделиться пользовательским опытом. - Поступать планирую на специалиста по туризму. Обязательную базовую математику в этом году отменили, мне она для поступления не нужна, так что тут можно выдохнуть. Буду сдавать историю, обществознание и русский язык. Уроки проходят так: сначала видео на пять минут по теме, потом упражнение на тренажере, а в конце закрепление темы. Интереснее, чем в школе. И ездить никуда не надо, открыл в любой момент, сиди, тренируйся. Надеюсь, благодаря этому на экзаменах стресса будет меньше».

У кого точно меньше стресса — так это у мамы Виолетты. Первый урок был бесплатным. Потом оформили подписку на месяц за 199 рублей: осваивай, какие хочешь предметы, проходи, сколько хочешь уроков. После чего решились купить сразу полгода занятий, получилось выгоднее, чем оплачивать по месяцам. Так, квартальный абонемент на три месяца будет стоить 525 рублей (скидка 10%), полугодовой на 6 месяцев – 1000 рублей, 1400 рублей – 9 месяцев и 1800 рублей – годовой абонемент (12 месяцев со скидкой 25%).

Семью подкупило еще и то, что занятия разработаны в сотрудничестве со школами «Летово», Ломоносовской, Президентской и программой «Учитель для России». Оказывается, столичный уровень благодаря интернету доступен и в Пскове.

Известно, «последний бой — он трудный самый». До конца учебного года месяц. Треть займут майские каникулы. Как провести их и остаток месяца так, чтобы летом отдыхать с чувством выполненного долга — пора определяться.

Получить подробную информацию и начать учиться в «Ростелеком Лицее» можно на сайте www.rt.ru/lc

Валентина Семенова