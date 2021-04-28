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Общество

Отпуск навсегда

30.04.2021 12:08|ПсковКомментариев: 1

Чем дальше, тем больше наш отдых от работы становится бессмысленным и беспощадным. То карантин, то январская 10-дневка, то предложение сделать выходным День космонавтики, то внезапные майские, то законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для отцов новорожденных детей (его все же отклонили). А на днях еще один вариантик замаячил. В Общественной палате России предложили увеличить продолжительность отпуска для тех, кто предпочитает отдыхать на отечественных курортах, добавив им еще неделю каникул. С такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев - многие псковичи, возможно, помнят его как участника предыдущих выборов в Госдуму по псковскому одномандатному округу.

Есть ли в этом предложении хоть какой-то толк или это очередной хайп ради хайпа? Мы собрали мнения экспертов и псковичей.

 

Палка о двух концах

Свежая мысль Султана Хамзаева была продиктована заботой о внутренней индустрии туризма и гостеприимства. Мол, не нужен нам берег турецкий, а кипрского нам не видать, - давайте создадим условия для того, чтобы как можно больше отпускных денег осталось в стране, а граждане, наконец-то оценили все красоты Родины-матушки.

Псковские представители турбизнеса по достоинству оценили изящество мысли известного общественника. «Конечно, это предложение для туризма вызвало бы достаточно положительный эффект, - считает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. - С увеличением количества выходных дней, особенно оплачиваемого отпуска, люди смогут спланировать не только какие-то хозяйственные дела, например, дачный отдых, но еще и найти время для какого-либо путешествия. Не обязательно длительного, может, не к морям, но по нашей великой стране».

Предложение об увеличении отпуска для тех, кто выбирает отдых в России, созвучно и уже реализуемой у нас идеи 20%-ного кешбэка. «Президент говорил о том, что планируется продление данной программы до конца летнего сезона, в том числе он высказал и предложения по отдыху школьников и студентов, - напоминает Гелена Самохвалова. - Если эти меры будут совмещены, тогда это принесет еще больший результат - как непосредственно для сектора предпринимательского в туризме, так и для граждан, которые этими услугами будут пользоваться».

Вместе с тем, размышляя о плюсах идеи, предложенной Султаном Хамзаевым, наша собеседница подчеркивает: любая инициатива прекрасна, но к решению надо подходить взвешенно, особенно если речь идет о таких кардинальных мерах. «Я думаю, возникнут шероховатости со стороны работодателей из других отраслей: отпустить работников в отпуск на более длительный срок, да еще и оплачиваемый, с учетом крупных провалов в различных сферах экономики после 2020 года, - это будет нелегко. Надо взвесить все за и против, чтобы люди в результате не были поставлены в условия сложного выбора: или отпуск, или дальнейшее трудоустройство».

Псковский экскурсовод Анастасия не скрывает скепсиса: нашему региону от этого предложения ни холодно, ни жарко. «Наш регион явно не относится к «одной из туристических зон России», и рассчитывать на то, что к нам приедут на 10 дней и более, не особо приходится, - объясняет она. - Есть, конечно, люди, которые летом и на месяц к нам приезжают, но это не массовое явление».

По ее мнению, инициатива члена Общественной палаты несет в себе больше вопросов, чем ответов. Насколько готовы регионы к приему на столь длительный срок? Насколько готовы люди к такому шагу? Точнее, в какой степени их зарплаты соответствуют таким щедрым предложениям. И в целом: готова ли страна после ковидного 2020-го к увеличению длительности отпусков, к внезапным большим выходным?

«Наши экскурсоводы бьются за то, чтобы хотя бы туалеты для туристов установили, а тут - кешбэки, отпуск в 35 дней», - иронизирует Анастасия.

Работа не волк

Неоднозначное отношение вызвала новая инициатива и у представителей других сфер псковского бизнеса. Основное настроение понятно: за чей счет планируется устроить весь этот банкет?

«С точки зрения туризма, я считаю, это очень хорошая инициатива, - отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. - Но, поднимая одну отрасль, мы не всегда задумываемся, что будет с другими. Я считаю, итак достаточно много было у нас выходных, отпускных, праздничных дней».

Реальный бизнес связан контрактами, сроками исполнения, штрафными санкциями - идеалы дольче вита, пусть и на родной земле, здесь не приветствуются. К тому же сейчас и без того на рынке труда ощущается недобор персонала. Точнее, безработных на бирже труда хватает, а вот профессионалов, которые нужны на конкретном рабочем месте, днем с огнем не найдешь. Поэтому Владимир Зубов считает, что эта добрая, по своей сути, инициатива ударит по предпринимателям. «На неделю дополнительно работник будет выключен из производственного процесса. В этом я вижу реальную проблему», - говорит эксперт.

Самое искреннее возмущение вызвала идея увеличить количество отпускных дней для отдыхающих в России у гендиректора ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елены Косенковой. «Такое предложить могут только люди, которые далеки-далеки от того, как формируется заработная плата, откуда берутся деньги для выплаты этих зарплат и поощрений, - говорит она. - Сегодня, когда у людей денег нет, покупательская способность упала, предлагать увеличить количество отпускных дней - непозволительно! Нам что, не надо насыщать бюджет страны? Сколько мы будем гулять, мать честная? Когда мы работать будем? Или деньги у нас с неба сыплются?»

С точки зрения Елены Александровны, особенно острая сторона вопроса - оплата этих щедрых отпускных. У работодателей сегодня денег на «излишества нехорошие» нет - кто закрылся, кто дышит на ладан, кто в долгах, как в шелках. «Я категорически против того, что придумывают непонятно зачем, - негодует руководитель псковского предприятия. - Чтобы вообще остановить жизнедеятельность страны? Только так можно расценивать подобные идеи!»

Дорого и не нужно

На удивление дружно и нерадостно реагируют на подарки в виде нечаянных выходных и простые псковичи. Опрос на Псковской Ленте Новостей об отдыхе на майские показал: большинство (33%) будет работать, несмотря на нечаянную радость в виде подарка от Роспотребнадзора, согласованного президентом. На втором месте по популярности ответ «Зачем нужны праздники, когда денег нет и гулять не на что» - такой вариант выбрали чуть больше 19% наших читателей. 15% настроены более оптимистично, собираясь и поработать, и отдохнуть. Собственно, тенденция налицо: большинству - не до отдыха. 

«Если границы не откроют из-за "короны" или иных, например, политических причин, то путешествовать придется по России, где по этому случаю еще и ценники будут задраны так, что никакой кэшбэк не поможет, к тому же у меня нет карты «МИР», - констатирует Снежана, которая в доковидные времена предпочитала Прагу Казани, и Грецию Краснодарскому краю. - Согласна, что в России много красивых мест, но сервис сильно отстает от европейского. Откройте границы! По России путешествовать я не хочу. А что до дополнительного отпуска - так мне этот-то не взять целиком. То работа, то денег нет».

Обширный опыт путешествий и у Юлии, которая в свободное от основной работы время еще и успевает вести экскурсии для туристов. «Очередная популистская инициатива, которыми так славится Султан Хамзаев, - высказывает она свое мнение, комментируя новости из Общественной палаты. - У него таких вагон, а принятых не наберется и тележки. Зато в СМИ активно обсуждают, поднимая ему медийность. Это все, что я в этом вижу. Если представить, что мы обсуждаем это серьезно, то возникает два соображения. Первое: есть Трудовой кодекс. Потрудился - отдохни, у всех должны быть равные права на труд и на отдых. Второе прямо противоположное: если примешивать сюда политику, то это могло бы здорово побесить наших партнеров, на Западе начинаются игры в «пустим только привитых одобренной нами вакциной». Пусть в такие игры играют сами. Но если такую инициативу вводить, надо не просто выпускать наших граждан на ушатанный российский юг, а приводить его в порядок».

Евгения - мама двух малышей-погодков, путешествует она в последнее время в основном до детской поликлиники. «А почему он не предложил зарплату поднять? Мы с мужем очень бы порадовались такой перспективе, - смеется она. - Мы не поедем в отпуск в этом году. Как и в прошлом. И в позапрошлом. Я смотрела цены на самолет Псков-Симферополь, в принципе, это подъемно. Но потом изучила цены на аренду жилья в Крыму, вспомнила, какие там летом цены на фрукты - и резко передумала. Вообще не знаю, кто туда поедет. Совсем отчаявшиеся люди, наверное. Помните толстого такого кота в старом мультике: «Нас и здесь неплохо кормят».

Мы сильно удивимся, если инициатива Султана Хамзаева будет воплощена в реальной жизни. Хотя время сейчас особенное, можно даже сказать, волшебное.

А реалистам в сложившейся ситуации остается ждать подарков разве что от псковской погоды и успокаивать себя мыслью, что лучшее во всяком отпуске - это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как работают другие.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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