Общество

Подразделения Росгвардии по вопросам оборота оружия изменят график работы

Управление Росгвардии по Псковской области изменит график работы подразделений лицензионно-разрешительной работы на период майских выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Прием граждан по вопросам оборота гражданского оружия будет проходить 4 и 6 мая с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 12.30 до 14.00) и 8 мая с 9.00 до 12.30.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства. Сделать это необходимо за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.