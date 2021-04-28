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Общество

Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса

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Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 338. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 30 апреля на территории региона зафиксировано 2 новых случая COVID-19. Смотрите также Псковский губернатор поручил срочно решить вопрос с очередью на вакцинацию от COVID-19