Общество

В Псковской области зафиксировано 72 новых случая коронавируса

За минувшие сутки, 29 апреля, в Псковской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом. За весь период в регионе подтверждено 36 263 случая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

На данный момент в регионе провели 349 957 исследований на новую инфекцию (1440 за сутки). Выздоровели 27 060 человек (+209). Скончались 338 пациентов ( +2 за сутки).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 13086

Великие Луки – 6174

Бежаницкий район - 337

Великолукский район – 813

Гдовский район – 535

Дедовичский район – 770

Дновский район - 306

Красногородский район – 210

Куньинский район – 333

Локнянский район - 246

Невельский район – 1417

Новоржевский район – 356

Новосокольнический район – 968

Опочецкий район – 901

Островский район – 1844

Палкинский район – 394

Печорский район – 701

Плюсский район – 569

Порховский район – 1138

Псковский район – 3012

Пустошкинский район – 329

Пушкиногорский район - 336

Пыталовский район – 312

Себежский район – 574

Стругокрасненский район – 365

Усвятский район – 194

Иногородние (с 30.12.2020) – 43.