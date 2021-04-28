В Псковской области зафиксировано 72 новых случая коронавируса

За минувшие сутки, 29 апреля, в Псковской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом. За весь период в регионе подтверждено 36 263 случая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
На данный момент в регионе провели 349 957 исследований на новую инфекцию (1440 за сутки). Выздоровели 27 060 человек (+209). Скончались 338 пациентов ( +2 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 13086
- Великие Луки – 6174
- Бежаницкий район - 337
- Великолукский район – 813
- Гдовский район – 535
- Дедовичский район – 770
- Дновский район - 306
- Красногородский район – 210
- Куньинский район – 333
- Локнянский район - 246
- Невельский район – 1417
- Новоржевский район – 356
- Новосокольнический район – 968
- Опочецкий район – 901
- Островский район – 1844
- Палкинский район – 394
- Печорский район – 701
- Плюсский район – 569
- Порховский район – 1138
- Псковский район – 3012
- Пустошкинский район – 329
- Пушкиногорский район - 336
- Пыталовский район – 312
- Себежский район – 574
- Стругокрасненский район – 365
- Усвятский район – 194
- Иногородние (с 30.12.2020) – 43.