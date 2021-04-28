В Пскове 8% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ

8% выпускников школ Пскова решили не сдавать ЕГЭ в этом году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова.
В этом году в Пскове школу окончат 1270 человек. Из них 108 учащихся решили не сдавать единый государственный экзамен. Эти выпускники пройдут после окончания школы государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
Первый ГВЭ по русскому языку в Пскове сдадут 25 мая в школе №24. А 28 мая выпускников ждет экзамен по математике в лицее №20.