Общество

В Пскове 8% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ

8% выпускников школ Пскова решили не сдавать ЕГЭ в этом году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова.

В этом году в Пскове школу окончат 1270 человек. Из них 108 учащихся решили не сдавать единый государственный экзамен. Эти выпускники пройдут после окончания школы государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

«Это дети, которые не планируют поступать в вузы в этом году. В основном представители вечерней школы. Кто-то из них собирается начать работать, кто-то собирается ехать в другую страну и не нуждается в ЕГЭ», - пояснила Наталья Кучерова.

Первый ГВЭ по русскому языку в Пскове сдадут 25 мая в школе №24. А 28 мая выпускников ждет экзамен по математике в лицее №20.