Общество

В Пскове газовики провели техобслуживание Вечных огней

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование и техническое обслуживание газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнем, расположенных на территории Псковской области.

В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», сотрудники газораспределительной компании выполнили ремонтные и профилактические работы на газовом оборудовании 4 мемориалов, расположенных на территории области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в газовой компании, газовики проверили целостность подводящих газопроводов и всех соединений, отрегулировали процесс сжигания газа, а также выполнили техническое обслуживание газовых горелок.

Напомним, ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное - сетевое.

В 2021 году к празднованию Победы в Великой Отечественной войне проведено техническое обслуживание, ремонт и реконструкция газового оборудования на 1347 мемориалах с Вечным огнем в 68 регионах Российской Федерации, газифицировано 19 мемориальных комплексов, 9 обелисков переведены с временного газобаллонного на постоянный сетевой газ. Кроме того, за период акции газовики провели реставрационные работы на 223 мемориалах.