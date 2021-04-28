Центр обработки вызовов 112 открылся в Пскове

Открытие обновленного центра обработки вызовов 112 состоялось сегодня, 30 апреля, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Экскурсию по отремонтированным помещениям центра для губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провел начальник центра обработки вызовов Вячеслав Пан. Глава региона оценил условия, которые созданы для сотрудников центра - для диспетчеров открыты комната отдыха, зал для приема пищи, учебная комната и комната психологической разгрузки.
Кроме того, начальник центра обработки вызовов рассказал, что с 21 июня номер 112 по Псковской области перейдет из тестового режима работы в официальный. Теперь в каждом районе созданы свои диспетчерские службы, которые помогают быстрее перенаправлять вызовы в другие экстренные службы.
«Ежедневно диспетчеры принимают от 1500 до 3000 вызовов от жителей Псковской области. Чаще всего люди обращаются за помощью в вызове скорой, полиции, пожарных и спасателей, а также газовой службы. Вызовы "антитеррора", к счастью, случаются очень редко», - добавил Вячеслав Пан.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил диспетчеров центра с новосельем.
Михаил Ведерников наградил сотрудников центра обработки вызовов благодарственными письмами администрации Псковской области за высокий профессионализм, большой вклад в создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Псковской области по единому номеру 112.