Общество

Длинные майские выходные не расслабят школьников — Александр Коновалов

Длинные майские выходные не расслабят школьников и никак не скажутся на проведении итоговых и аттестационных мероприятий в учреждениях образования Пскова. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова, президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.

«Рисков в этой части минимум — не так много дней выпадает из учебного графика — с 4 по 7 мая, причем все контрольные отнесены на постпраздничный период», - сказал гость студии.

Кроме того, он сообщил что в муниципальных школах в период майских праздников будут работать дежурные классы для детей младших классов. Кроме того, дежурные группы будут созданы и в детских садах. «Мы опрашивали родителей о необходимости создания таких групп. Были родители, которые сказали, что дежурные группы их детям не потребуются на майских праздниках. Тем не менее работников садов мы в эти дни на работу все равно выведем, - отметил Александр Коновалов. - Военнослужащие, работники торговли и часть федеральных служащих будут работать, и мы таким образом родителей подстрахуем».

Напомним, решением президента Владимира Путина, период нерабочих дней в мае продлится с 1 по 10 мая.