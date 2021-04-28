Общество

Александр Коновалов рассказал, как будут проходить выпускные в школах и детсадах Пскова

Заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, как, с наибольшей долей вероятности, будут проходить школьные последние звонки и выпускные вечера, а также выпускные праздники в детских садах.

«У нас пока не очень четкая информация, но Минобрнауки нас настраивает на то, что линейки и другие мероприятия в рамках завершения учебы не должны проходить в форме массовых мероприятий», - сказал гость студии, добавив, что они будут проводиться отдельно внутри каждого класса, причем, без приглашения посторонних лиц.

«Присутствие фотографов на мероприятиях в школах (на последних звонках — ред.) будет нежелательно. Понятно, что фотографирование — неизменный атрибут праздника, но этот вопрос выпускникам и учителям придется закрывать своими силами», - добавил Александр Коновалов.

Выпускные вечера в школах проводиться, по его словам, «не могут и не будут». «Знаю, что многие пытаются заказать рестораны или кафе, но хочу обратить внимание, что работа данных заведений и проведение мероприятий должны осуществляться в четком соответствии с указом губернатора по количеству присутствующих, срокам и времени проведения», - заметил он.

По такому же принципу, скорее всего, будут проходить и выпускные праздники в детских садах. «Одна группа — один выпускной. Возможно, будет разрешено присутствие одного родителя при наличии ПЦР-теста или справки о вакцинации. Исключается возможность фотографов и аниматоров», - отметил замглавы администрации Пскова.

«Да, в этом году будет не так, как в прошлом году, когда все отменили. Но со значительными ограничениями, по всей видимости, мероприятия будут все-таки разрешены», - заключил Александр Коновалов.