Общество

Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов

Сбер предлагает улучшенные тарифы для корпоративных клиентов по наиболее востребованным услугам в рамках расчетно-кассового обслуживания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, снижены тарифы на услуги перевода средств на счета физических лиц и комиссия за снятие наличных по бизнес-карте, также в два раза увеличена сумма бесплатных переводов.

Теперь комиссия за перевод средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) на счет физлица на суммы свыше 5 млн рублей в месяц составит 4%.

Сумма бесплатных переводов со счета ИП на счета физлица повышается в два раза: со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей в месяц.

Комиссия при выдаче наличных со счета по бизнес-карте на суммы свыше 1,5 млн рублей в месяц снижается до 4%.

Новые тарифы начнут действовать для корпоративных клиентов автоматически со 2 мая.