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Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции об эпизоотической обстановке в Псковской области

30.04.2021 15:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной эпизоотической обстановке в Псковской области.

Председатель комитета ветеринарии Псковской области Вера Баданина расскажет о ситуации с заболеваниями животных и птиц в регионе. Какие из них могут нанести значительный экономический ущерб сельхозпредприятиям? Были ли примеры, когда целые хозяйства разорялись и прекращали деятельность по этой причине? Какова ситуация по АЧС в Псковской области? Какие предпринимаются меры по сдерживанию опасной заразы?

Отдельная тема для разговора - лейкоз крупного рогатого скота. Ситуация улучшается, но остается тревожной. Какие меры предпринимаются? Охотно ли псковские хозяйства ведут работу по замещению больных животных? Каковы перспективы? Когда мы станем регионом, полностью свободным от лейкоза?

Как часто в Псковской области болеют дикие животные? Насколько они опасны для человека и домашних животных?

Какие опасные болезни подстерегают домашних питомцев? Кошек, собак, хорьков, шиншилл, морских свинок, хомяков и прочую живность, которую держат в квартирах. Что нужно сделать, чтобы домашний любимей не заболел? Есть ли опасные заболевания, которые могут передаться человеку?

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #животные #ветеринария
Источник: Псковская Лента Новостей
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