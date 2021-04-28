Общество

Договор на строительство школы на улице Юбилейной в Пскове могут подписать уже в мае

Договор с подрядчиком на строительство школы на улице Юбилейной в Пскове может быть подписан уже в мае. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

«Вчера закончился прием заявок на строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной. Если не будет корректировок со стороны ФАС, договор с подрядчиком будет подписан уже в мае», - сообщил он.

Также Александр Коновалов ответил на вопрос, сколько новых школ надо построить в Пскове, чтобы закрыть проблему вторых смен: «Чтоб закрыть проблему вторых смен, нам надо построить, как минимум, 4 школы, которые по нагрузке могли бы принять разово полторы тысячи учащихся. Но, поскольку проекты таких школ сложны и требуют значительных земельных площадей, по факту надо построить 7 школ на 1000 учеников, чтобы был небольшой задел».

В границах города все застроено, поэтому если не считать школу на Юбилейной, Александр Коновалов видит перспективу строительства школ в Борисовичах, рядом с социальным городком, и на границе микрорайонов №14 и №15 с проектной мощностью учреждений — 825 учащихся.