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Общество

Выходные Шредингера

30.04.2021 15:14|ПсковКомментариев: 5

На россиян упали внезапные четыре нерабочих дня, объединившие майские праздники в длинные десятидневные каникулы. Кому все же не удастся отдохнуть, кто присмотрит за детьми работающих родителей, почему работодатель имеет право вызвать в эти дни на работу и не обязан платить в двойном размере, как на введение каникул отреагировали в туризме, подтвердились ли слухи о запрете на продажу алкоголя и чем могут занять себя псковичи, не владеющие дачей - в материале Юлии Магеры.

 

Работать не возбраняется

С правовым режимом «нерабочие дни» россияне впервые столкнулись в прошлом году. Это не выходные, не праздники - новинка, которой все еще нет в Трудовом кодексе.

Сотрудник склада при мебельном магазине в Пскове Евгений Светлаков трудится пятидневку, поэтому объявленные нерабочие дни для него будут самыми что ни на есть рабочими. Отдохнет за каникулы шесть дней из десяти, как ранее и предполагалось.

«Магазин работает каждый день, в новогодние праздники выходим уже со второго числа, - рассказывает он. - В мае дня нас единственное изменение: выходные у всех будут в разные дни».

За работу в нерабочие дни никаких дополнительных выплат не предполагается. Отдыхает работник в эти дни или находится на посту, оплата одинаковая. С такими разъяснениями уже выступила вице-премьер Татьяна Голикова. На региональном уровне ответы на вопросы работодателей взяли на себя Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата.

«Работать не возбраняется, главное, правильно это все оформить, - говорит председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. - Нерабочие дни не являются форс-мажорным обстоятельством, нельзя под этим предлогом отсрочить исполнение договорных обязательств. Каждый для себя определяет меру риска внезапно нагрянувших выходных и необходимость вызвать сотрудников по приказу».

Работа в праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая оплачивается в двойном размере. Выход на работу с 4 по 7 мая - в одинарном, как и отдых в эти дни.

Владимир Зубов транслирует позицию работодателей: все произошло слишком внезапно, о нерабочих днях объявили за неделю. Выходные - это хорошо, но за чей счет банкет? Хорошо бы было знать о каникулах заранее, спокойно скорректировать планы.

«Что ж, бизнес привык работать с колес, ничего нового, - констатирует Владимир Зубов. - Хотя лучше, чтобы такого опыта было поменьше. В любом случае баланс между здоровьем работников и интересами бизнеса нужно соблюдать. Правильно, что указ не жесткий, у каждого руководителя есть возможность решать самостоятельно, выводить ли работников на законных основаниях для выполнения планов. Любой отдых на экономике сказывается не лучшим образом, но если это повлечет уменьшение эпидемиологической напряженности, то, в конечном счете, скажется положительно».

Туристы огорчены

Кажется, что ликовать должна туротрасль. Со стороны нерабочие дни для этой сферы представляются в виде непрекращающегося денежного потока все десять дней. При ближайшем рассмотрении все оказалось не столь радужно.

«Нерабочие дни были бы благом, если бы они были объявлены заранее, самое меньшее за месяц, а лучше за два, чтобы мы могли поставить полноценные туры, - отмечает председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. - Все, что мы смогли в нынешней ситуации, ввести дополнительные экскурсии. Остается только надеяться, что работа в эти дни не приведет к убытку, и мы сможем покрыть зарплату экскурсоводов».

Она говорит, что туристы, бронировавшие ранее путешествия в четыре дня между праздниками, огорчены. Планировали осмотреть достопримечательности в спокойное время, а окажутся в толпе. В день подписания федерального указа о нерабочих днях Светлана Баранова встречалась со студентами. И честно предупредила будущих коллег, чтобы готовились жить в стрессе.

Мгновенно ажиотаж ощутили гостиницы и базы отдыха. Они не только сами заработают, но и дадут такую возможность другим.

«Когда увидели новости, подумали, что это вранье, не сразу поверили, - признается Кира Маяковская, начальник отдела культурно-массовой работы пансионата «Кривск». - Но как только указ был подписан, резко выросло число желающих приехать в эти четыре дня, хотя должно было быть затишье. У нас уже планировались программы к Пасхе и Дню Победы, стали в срочном порядке искать артистов и мастериц на новые концерты и мастер-классы. Как сотрудники мы понимаем, что сами отдохнуть не сможем, зато народ повеселится, а мы по итогам месяца будем ждать премию за работу в полную силу».

У работающих в нерабочие дни родителей, конечно, сразу встал вопрос, кто присмотрит за детьми, если садики и школы окажутся закрытыми. Для таких случаев открыли дежурные группы и классы. У родителей собрали данные, результаты оказались странными. В одних детсадах не нашлось желающих оставить детей, в других ждут по полсотни воспитанников (рекорд - 81 человек в дежурных группах одного учреждения). В начальной школе тоже есть учреждения с нулями, куда-то придут один-два человека, самое большее - 13 школьников. Губернатор Михаил Ведерников рассказал о жалобах родителей на отказ детских садов создавать дежурные группы. Он предупредил руководителей таких учреждений об освобождении от должностей, если требование не будет выполнено.

Не спиться бы мне

Те счастливцы, с которых работа все-таки перейдет «на Федота», оказались обеспокоены другим насущным вопросом. По соцсетям мгновенно начали циркулировать слухи о запрете продавать алкоголь. Даты назывались разные, кто говорил, что запрет продлится все каникулы, иным показалось, что речь идет только о внеплановых четырех днях. Представителям властей пришлось эту чушь опровергать в «Инстаграме» губернатора. Страждущим можно выдыхать, горячительное останется на своих местах.

Псковичи с другими интересами смогут окультуриться, правда, в усеченном для мая формате. Без привычного размаха пройдут пасхальные богослужения, отменены массовые мероприятия на Первомай и День Победы. Парад все-таки состоится, но зрителей не ждут, призывая смотреть трансляцию в интернете.

Также прозвучал призыв разъехаться по дачам. Но для тех, у кого фазенды в собственности не имеется, вариантов остается не столь много: театр, снова театр, филармония, выставка в Доме офицеров, музей. Все.

Театр драмы еще до объявления нерабочих дней поставил в афишу с 1 по 10 мая 16 спектаклей. Уплотнять ее оказалось некуда. Мероприятие добавили в галерею «Цех», где 5 мая откроется выставка «Мыслеткань» петербургского художника, известного под псевдонимом Iskander.

В Доме офицеров 8 мая пройдет вернисаж выставки живописи Александра Александрова «Май Победный». В юные годы автора угнали гитлеровцы в плен. На работах Псков, родной автору Остров, фронтовики.

Сразу две выставки откроются в отреставрированном Дворе Постниковых. «Лики прошлого. Возвращение» начнет работу 6 мая и расскажет о трех веках русского искусства (XV - XVIII вв.), вместивших в себя переплетение разнонаправленных потоков жизни и творчества. На следующий день там же откроется выставка живописи Наталии Земляниной «Со-Творение», посетителям предлагают сделать шаг навстречу художнику, стать его собеседником и сотворцом.

Музейные объекты Пскова будут работать все каникулы в обычном режиме за небольшим исключением. Квартира Спегальского примет посетителей только 3 мая, а фрески Мирожского монастыря будут закрыты 5 мая. Зато с 1 мая ворота в Кремле начнут запирать на час позже - с 21:00.

В Театре кукол спектакли пройдут 2, 5, 6 и 7 мая. В филармонии пройдет два концерта, оба посвящены Дню Победы. Билеты на 6 мая находятся в свободной продаже, а вот на выступление 8 мая можно будет попасть по пригласительным.

К этому нехитрому набору стандартных развлечений можно добавить поход в аквапарк или в кино, поездки в Пушкинские Горы, Изборск и Печоры, к мостам в Остров и на набережную в Себеж, в Полистово.

Еще можно пойти на прививку. Пункты вакцинации в поликлиниках, «Империале» и «Акваполисе» продолжат работать без перерывов.

И везде - в учреждениях культуры, развлекательных заведениях, медучреждениях - продолжат работать сотрудники.

Знаменитый физик Эрвин Шредингер почти сто лет назад предложил представить кота, посаженного в закрытый ящик. Там же находилась автоматика с крупинкой радиоактивного вещества. За час один из атомов этого вещества может распасться, тогда разобьется колба с синильной кислотой, и кот погибнет. Или атом не распадется, и через час кот будет целехонек. Кот жив и не жив одновременно. Не узнаешь, пока коробка закрыта. Так и предстоящие нерабочие дни - выходные и не выходные. Не поймешь, пока не наступит 11-е число.

Юлия Магера

Теги: #праздники #труд #выходные
Источник: Псковская Лента Новостей
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