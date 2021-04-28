Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлены до 31 мая

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением коронавируса. Ограничительные мероприятия продлены до 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Текст указа размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Ранее, во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, глава региона заявил о том, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к снятию действующих ограничений. Губернатор отдельно подчеркнул, что на время майских праздников контроль над соблюдением ограничительных мер будет усилен.

По его словам, в праздничные дни количество единовременно находящихся на территории области людей увеличивается в два раза, что создает дополнительные эпидемиологические риски. Поэтому Михаил Ведерников призвал жителей соблюдать правила предосторожности (использовать средства индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию рук, помнить о социальной дистанции), а также при отсутствии противопоказаний пройти процедуру вакцинации - пункты будут работать в праздники и нерабочие дни.