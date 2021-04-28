Общество

Строительство детсада на Коммунальной в Пскове идет с опережением графика

Строительство детского сада на улице Коммунальной, 56 в Пскове идет с опережением графика. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Подрядчик идет с опережением, к концу года объект должен сдать. Сомнений нет, что так и будет. Подрядчик опытный, ни разу нас не подводил», - заявил гость студии.

Замглавы администрации Пскова также сообщил, что все еще актуальна проблема с местами в детских садах для детей ясельного возраста, хотя в этом направлении за последние годы сделано немало. «Если в 2017 году мы имели в своем активе всего 1-2 группы, которые могли бы принять детей от 1,5 до 3 лет, то за последнее время мы ввели около 500-600 мест для детей ясельного возраста», - рассказал он.

В целом, с приемом детей в детские сады стало «намного легче». «В 2017-2018 году многие родители жаловались на то, что им нереально отправить своих детей с тот сад, в который они хотят. В 2020 году таких обращений стало значительно меньше», - констатировал Александр Коновалов.