Участие Псковского облсовпрофа в праздновании 1 мая обсудили на выездном заседании

Расширенное выездное заседание президиума Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки состоялось 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
На заседании присутствовали председатель Красногородской районной организации Вера Кислякова и руководители учреждений образования Красногородского района.
В повестку заседания вошли вопросы:
- об участии Псковской областной профсоюзной организации в праздновании 1 мая,
- об информации по совместному финансированию и реализации проекта «Цифровизация общероссийского профсоюза образования» в Псковской областной организации»,
- о роли Псковской городской организации профсоюза в осуществлении контроля за охраной труда и созданием безопасных условий для работников образования,
- о правозащитной деятельности при реализации принципов социального партнерства в Красногородской районной организации,
- о работе территориальных организаций по сохранению членской базы и вовлечению в профсоюз (по итогам СП-1) на примере Красногородской районной и Пыталовской районной организаций,
- об итогах акции 7 апреля «Утренняя подзарядка»,
- о деятельности кредитного потребительского кооператива «Профкредит»,
- об акте проверки финансово-хозяйственной деятельности Псковской областной организации профсоюза работников, народного образования и науки РФ,
- о премии имени П. Г. Лозиной.