Общество

Вера Баданина назвала причины появления гельминтов у домашних животных

Председатель комитета ветеринарии Псковской области Вера Баданина в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 30 апреля назвала причины появления гельминтов у домашних животных, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Домашние животные, кошки и собаки, на сегодняшний день болеют глистными заболеваниями, - рассказала она. - Посмотрите, что творится на улицах. Мало где увидишь владельца, который убирает за своим животным. Если бы сегодня научились культуре содержания своего животного, ходили бы все с пакетиками (для сбора фекалий - ред.), не было бы такого заражения. Животные ходят по этим фекалиям», - рассказала Вера Баданина.

Кроме того, человек может и на обуви принести инфекцию домой. Например, стригущий лишай. «Мы можем вполне это принести на обуви. Если животное постоянно чешет себя за ушами, в грудной области, надо сразу обращаться. Сейчас это очень легко диагностируется на первой стадии. Ветслужба проведет определенные исследования, скажет, что купить. И есть от этого прививка», - добавила председатель областного комитета по ветеринарии.