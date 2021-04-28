Общество

Псковичи могут получить прах питомца для захоронения

Псковичам могут выдать прах домашнего питомца для последующего захоронения. Об этом сообщила председатель комитета ветеринарии Псковской области Вера Баданина в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 30 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тенденция такова, что трупы животных - биологические отходы - захоранивать в землю категорически запрещено. Не думаю, что сегодня где-то сможем завладеть какой-то территорией, чтобы хоронить своих животных. Но мы сегодня сделали альтернативу: в областной ветлаборатории (улица Металлистов, 29) есть небольшой крематор. Служба может выехать сама, есть для этого автомобиль, есть оборудование, чтобы перевозить это животное - все будет кремировано. Есть же и любимые животные, которые как часть семьи. И зольный остаток, может, хотели бы захоронить у себя на дачном участке. Это не труп, это зольный остаток. Для этого - урночка, все индивидуально можно сделать. Благополучно зольный остаток отдадим. И с почестями все сделаете у себя на садовом участке».

Вера Баданина уточнила, что стоимость кремации за 1 кг животного составляет 98 рублей.