Общество

Инсинератор для сжигания трупов животных поступил в Псковскую область

Инсинератор для сжигания трупов животных поступил в Псковскую область. Об этом сообщила председатель комитета ветеринарии Псковской области Вера Баданина в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 30 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Потребность в утилизации, уничтожении биологических отходов есть, - отметила Вера Баданина. - В прошлом году губернатор области выделил средства, мы закупили большой инсинератор на тонну загрузки. Машина, конечно, впечатляющая. Она пришла в область, сейчас определяемся с местом, где нам ее капитально поставить и провести апробацию».

Завод-изготовитель направит специалиста, который покажет, как работать с указанным оборудованием, добавила председатель комитета.