Общество

Выставку к столетию Скобельцына в «Михайловском» приурочат к чтениям «…Небом избранный певец»

Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения Бориса Скобельцына — реставратора, архитектора, художника, почётного гражданина Пскова. К этой дате на официальных страницах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» открыли небольшую выставку-воспоминание о показе его работ, который состоялся в музее к 85-летию мастера, в апреле 2006 года.



Фрагмент экспозиции выставки «Реставратор. Художник. Гражданин» в «Михайловском» в 2006 году.

В музее корреспонденту Псковской Ленты Новостей также рассказали о планах провести большую юбилейную выставку «в реале». С «Михайловским» и его первым послевоенным директором Семёном Гейченко Бориса Скобельцына связывали искренняя дружба и плодотворное сотрудничество. Вместе с сотрудниками музея Борис Степанович не раз отправлялся в поездки по историческим местам Псковской области, часто бывал в Святогорье. Первая выставка фоторабот Бориса Скобельцына в «Михайловском» состоялась в 1962 году на открытии дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском. Сейчас в фондах «Михайловского» хранится 482 его негатива и 580 крупно- и среднеформатных фотографий, другие музейные предметы.

Рабочее название предстоящей выставки — «Борис Скобельцын. Художник, реставратор, архитектор». Как рассказала хранитель фотонегафонда Пушкинского Заповедника Валентина Елисеева, помимо собственно фотографий в экспозицию планируется включить и рисунки Бориса Степановича — «как истоки его фототворчества».

Выставка к столетию мастера запланирована на август — к традиционным Михайловским Пушкинским чтениям, название которых в этом году «…Небом избранный певец».