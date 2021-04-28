Общество

40 школьных команд искали истину в региональной Лиге дебатов

Финальные игры региональной Лиги дебатов «Истина», организованной Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошли в областной научной библиотеке в Пскове. В финал вышли победители муниципального этапа – 14 школьных команд из Пскова, Великих Лук, Островского, Пыталовского, Палкинского, Печорского, Псковского, Опочецкого и Плюсского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Любое соревнование подразумевает, что должен быть выбран один победитель, но в таком состязание, как дебаты, самое главное – победа над самим собой, - обратился к старшеклассникам перед началом игр вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. – То, что вы решились на первый шаг, попробовали свои силы, приобрели новые навыки – это и есть цель проведения региональной лиги дебатов, потому что вы сделали шаг к участию в общественно-политической жизни, к активной позиции человека, гражданина своей страны».

От имени Уполномоченного по правам ребёнка Псковской области финалистов приветствовала помощник омбудмена Мария Козина. «Из-за участия в псковском детском форуме Наталия Соколова не смогла лично присутствовать на финале региональной Лиги дебатов, но просила пожелать удачи каждому из вас. А от себя, как участника дебатов в далёком прошлом, хочу сказать, во-первых, это очень интересно, а во-вторых, навыки, которые вы приобретаете на дебатах, очень помогают в жизни», - сказала Мария Козина.

Традиционные правила дебатов на финальных играх не претерпели изменений: две команды, оппонируя друг другу, отстаивали противоположные точки зрения, а жюри из экспертов различных сфер оценивали аргументированность высказываний, логику, ораторское мастерство выступающих и сплочённость команды.

Соперников и темы для аргументированного спора определил жребий. Дебатируя, старшеклассники приводили доводы за и против отмены школьного домашнего задания, спорили, нужно ли современному человеку высшее образование и является ли ЕГЭ эффективным способом проверки знаний, доказывали, что TikTok развивает творческие способности ребёнка и оспаривали этот же тезис, дискутировали, где проще стать успешным – в большом городе или в провинции и что лучше – устроиться на работу по найму или открыть своё дело.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв, принимавший участие в дебатах как эксперт, признался, что был по-настоящему увлечён полемикой. «Идея провести дебаты замечательная. Организаторы – молодцы, но, на самом деле, дети – молодцы ещё больше. Они очень активно «включились» в этот процесс. Не думал, что в таком возрасте – 8-9 классы – ребята так широко мыслят, могут так аргументированно отстаивать свою позицию и так заинтересованно спорить на различные темы. Однозначно, этот опыт поможет им в дальнейшем», - поделился впечатлениями бизнес-омбудсмен.

Сами школьники также высказались о практической пользе публичной дискуссии.

«Дебаты учат критически мыслить, сравнивать мнения, выражать свою позицию. Это очень помогает человеку в личностном развитии, потому что без аналитического и критического мышления в современном мире невозможно существовать. А ещё дебаты добавляют уверенности в себе, особенно когда на тебе смотрят зрители и ты учишься выступать на публику», - поделился участник команды «Мысли вслух», ученик 8 класса великолукского лицея №11 Ярослав Егоров.

В финал Лиги, определивший победителей, вышли четыре команды: ученики двух великолукских школ - №11 и №12 и псковские старшеклассники из лицея «Развитие» и средней школы № 2. Наибольшее количество баллов и победу эксперты присудили команде лицея «Развитие».

«В двух этапах региональной Лиги дебатов приняли участие 40 образовательных учреждений – для нас это хорошая цифра, - подвела итоги проекта председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова. - И от педагогов, и от самих ребят, которые, кстати, все без исключения играли в дебаты впервые, мы получаем положительный отклик. Многие учителя даже просили провести мастер-класс по ведению дебатов, некоторые образовательные учреждения обращаются с просьбой организовать такие состязания внутри школ».

Региональная Лига дебатов была реализована за счёт средств областного гранта, напомнила Юлия Лысова, и отметила, что Молодёжный парламент намерен и дальше развивать этот проект, но скорректировав время проведения Лиги дебатов – оно не должно совпадать с подготовкой школьников к экзаменам. «Хотелось бы сделать этот проект ещё более масштабным – увеличить количество команд и участвующих муниципальных образований», - подытожила председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.