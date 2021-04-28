Общество

Поучаствовать в конкурсе «Вместе против коррупции!» приглашают псковичей

1 мая стартует прием конкурсных работ на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, цели конкурса - привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений, формирования практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией. Также конкурс направлен на антикоррупционное просвещение населения, привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции и укрепление доверия к органам прокуратуры и иным государственным органам.

Участниками проекта могут стать граждане любого государства (авторы — физические лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Работы принимаются на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Тема проекта — «Вместе против коррупции», в рамках конкурса предусмотрены две номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Подведение итогов проекта будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря. Победители и призеры конкурса получат почетные медали с символикой конкурса.

Организатором конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Уполномоченных органов государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также Уполномоченных органов государств-участников BRICS в сфере противодействия коррупции.