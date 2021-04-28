Общество

Путин утвердил запрет изымать питомцев за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие домашних животных за долги у граждан. При этом они не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Как напоминает «Российская газета», перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, уже есть, и теперь к ним присоединятся и домашние любимцы. Их перечень определен в законе об ответственном обращении с животными.

Как поясняли парламентарии, исключение составят те животные, которые находятся в дельфинариях, океанариумах и зоопарках - они используются для извлечения прибыли, поэтому в данном случае эти нормы - о запрете на изъятие - на них распространяться не будут.