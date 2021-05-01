Общество

До миллиона может увеличиться число людей в псковском регионе в мае

В ближайшие недели в Псковской области ожидают прибытия большого количества гостей из других регионов и стран. Эксперты прогнозируют увеличение количества людей, которые одновременно будут находиться на территории региона до миллиона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном обращении.

В связи с увеличением количества прибывающих в регион гостей глава региона призвал жителей Псковской области к соблюдению всех мер противоэпидемической безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Он подчеркнул, что в мае наступил один из самых сложных эпидемиологических периодов года. «Весенняя погода, праздники, высокая мобильность населения, туристический, дачный сезон — все это неизменно приводит к росту заболеваемости. Эти риски мы подробно проанализировали на оперативном штабе. К этому непростому периоду мы готовились заранее и приняли необходимые профилактические меры. Мы видим, что действующие ограничения эффективно сдерживают динамику распространения заболевания, но баланс очень хрупкий, тяжелым трудом медиков система здравоохранения справляется с нагрузкой, и это позволяет нам обойтись без радикальных мер — тотального карантина, локдауна и закрытия границ региона», - отметил Михаил Ведерников.

«Благодаря этому по большей части майские праздники мы встречаем в обычных условиях, если не считать отмену массовых мероприятий и некоторые запреты. Но это, в свою очередь, накладывает на каждого из нас особую ответственность по соблюдению всех основных правил безопасности», - добавил губернатор.