Общество

В Псковской инфекционной больнице рассказали о графике работы в майские праздники

Псковская областная инфекционная больница опубликовала в соцсетях график своей работы в период майских праздников 2021 года.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая - праздничные (нерабочие) дни.

С 4 по 7 мая - рабочие дни больницы в обычном режиме.

Амбулаторный прием специалистов Многофункционального медицинского центра будет проводиться с 4 по 8 мая.

Прием врача-инфекциониста:

04.05. с 08:30 до 14:00,

05.05. с 08:30 до 14:00,

06.05. с 08:30 до 16:00,

07.05. с 08:30 до 14:00.

Прием специалиста-пульмонолога:

4 мая с 14:00 до 16:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.

Платный прием с 16:00 до 17:00.

5 мая с 14:00 до 16:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.

Платный прием с 16:00 до 17:00.

7 мая с 14:00 до 16:00 платный прием проводит заведующий отделения пульмонологии специалист-пульмонолог Марина Керман

8 мая с 10:00 до 11:00 платный прием проводит главный внештатный пульмонолог Псковской области, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко

С 11:00 до 13:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.