В Псковской инфекционной больнице рассказали о графике работы в майские праздники

Псковская областная инфекционная больница опубликовала в соцсетях график своей работы в период майских праздников 2021 года.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая - праздничные (нерабочие) дни.
С 4 по 7 мая - рабочие дни больницы в обычном режиме.
Амбулаторный прием специалистов Многофункционального медицинского центра будет проводиться с 4 по 8 мая.
Прием врача-инфекциониста:
Прием специалиста-пульмонолога:
4 мая с 14:00 до 16:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.
Платный прием с 16:00 до 17:00.
5 мая с 14:00 до 16:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.
Платный прием с 16:00 до 17:00.
7 мая с 14:00 до 16:00 платный прием проводит заведующий отделения пульмонологии специалист-пульмонолог Марина Керман
8 мая с 10:00 до 11:00 платный прием проводит главный внештатный пульмонолог Псковской области, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко
С 11:00 до 13:00 по направлению из поликлиники с записью через Промед.