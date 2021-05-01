Общество

Клиентские службы Пенсионного фонда c 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме

В Псковской области в период с 4 по 7 мая клиентские службы Пенсионного фонда будут вести прием граждан в обычном режиме в соответствии с графиком приема граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Прием граждан в клиентских службах ведется по предварительной записи. Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи ES.PFRF.RU. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет.

Также записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» - «Контактная информация Управлений ПФР и Клиентских служб Псковской области» https://pfr.gov.ru/branches/pskov/info/~0/7220

Напомним, что прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг ПФР осуществляется по трем дням - понедельник, вторник, четверг.

При этом обращаем внимание, что предоставление отдельных жизненно важных услуг, таких как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА, получение свидетельства пенсиоенра, а также консультирование граждан осуществляется во все рабочие дни в соответствии с общим режимом работы клиентской службы.

Добавим, что с 4 по 7 мая в региональном отделении ПРФ будет работать телефон «горячей линии». По номеру 8 (8112) 69-64-08 можно будет получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и т.д.

В выходные и праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая территориальные органы ПФР и телефон горячей линии работать не будут.

Задать вопрос можно также письменно через центр консультирования на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal, либо страницы отделения в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.