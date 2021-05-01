Общество

Профсоюзные активисты поздравили псковичей с Первомаем

В Детском парке в Пскове сегодня, 1 мая, работает палатка Псковского облсовпрофа, в которой специалисты консультируют всех желающих по вопросам отдыха и оздоровления в профсоюзных санаториях и на базах отдыха.

Кроме того, профсоюзные активисты раздали сегодня горожанам в Детском парке праздничные воздушные шары.

До Детского парка сегодня можно доехать бесплатно на «Профсоюзном автобусе». С 10 часов 11 минут до 14 часов 38 минут по маршруту №17 курсирует автобус с бесплатным проездом.

Автобус можно опознать по яркой надписи «Профсоюзный автобус». Здесь же можно узнать о профсоюзной деятельности и защите своих трудовых прав.

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Напомним, что сегодня также прошла акция «Профсоюзная регата». Общественная организация «Федерация гребли на лодках “Дракон” Псковской области» проведела мастер-класс для профсоюзного актива.