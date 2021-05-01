Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с майскими праздниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram, поздравил жителей региона с наступившими майскими праздниками.

«Всем желаю душевных и физических сил для успешной работы и профессионального развития», - сказал глава региона.

Отдельно он пожелал терпения и удачи всем, кто обеспечивает безопасность жителей региона в выходные дни. «Особенно непросто будет тем, кто на неделе отметил свои профессиональные праздники. Это наши пожарные, а также служба скорой медицинской помощи», - добавил губернатор.

«Набирайтесь сил и здоровья. Кто не сделал – делайте вакцину. Хороших выходных и берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.