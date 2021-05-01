Общество

День международной солидарности трудящихся отмечают профсюзы в Пскове

Заседание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся, прошло в Псковском облсовпрофе сегодня, 1 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собравших в Доме профсоюзов представителей профсоюзных организаций и здравниц с сегодняшним праздником поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Главная задача профсоюзов - не допустить безработицу как трудовую эпидемию. Пандемия очень серьезно подкосила предприятия, отрасли экономики», - сказал Игорь Иванов и напомнил всем основной лозунг профсоюзов: «Восстановить справедливое развитие общества!».

Также председатель облсовпрофа рассказал, что сегодня состоялась акция «Профсоюзная регата», в рамках которой на лодках «дракон» прошел мастер-класс для профсоюзного актива, а в Детском парке Пскова установлена палатка, в которой работают специалисты по профильным направлениям.

Кроме того, в областном центре стартовала акция «Профсоюзный автобус», в рамках которой по маршруту №17 ездит бесплатный автобус, в котором можно узнать о деятельности профсоюзов и защите трудовых прав.

Игорь Иванов также подчеркнул, что работа профсоюзов оценивается администрацией региона и губернатором.

Перед собравшимися выступил вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов. «Сегодня требования профсоюзных организаций и нашей партии (КПРФ - ред.) во многом одинаковы - это ликвидация бедности среди нашего народа, развитие экономики, создание рабочих мест, повышение зарплаты», - сказал он.

Анатолий Копосов поздравил всех членов профсоюзов с праздником и пожелал добиться исполнения профсоюзных требований.

Также перед собравшимися выступил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, который от имени главы Пскова и депутатов поздравил всех с Днем международной солидарности. «Вы всегда стоите на страже интересов человека труда. Я уверен, что общество и государство под достоинству оценивают ваш вклад», - сказал он и пожелал здоровья, благополучия, реализации планов и намеченных целей.

Отличившимся сотрудникам профсоюзов вручили благодарности главы Пскова, городской администрации, юбилейные медали «30 лет ФНПР».

По окончании мероприятия на сцене Дома профсоюзов выступил творческий коллектив УМВД России по Псковской области «Рубеж».