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Общество

Сотрудники ИК-4 привели в порядок братское захоронение в Псковском районе

01.05.2021 14:11|ПсковКомментариев: 0

В преддверии празднования великого Дня Победы сотрудники воспитательного отдела ИК-4 УФСИН России по Псковской области провели уборку и благоустройство воинского захоронения, расположенного в деревне Мозгирино Середкинской волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С помощью уборочного инвентаря сотрудники очистили территорию монумента от мусора, прошлогодней листвы и сухих веток, а также помыли его основание. 

«Память о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне должна быть не просто памятью, а реальными делами, способствующими ее сохранению», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

На братском захоронение похоронены свыше трехсот человек, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны – надпись на мемориальной доске: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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