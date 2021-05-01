Общество

Сотрудники ИК-4 привели в порядок братское захоронение в Псковском районе

В преддверии празднования великого Дня Победы сотрудники воспитательного отдела ИК-4 УФСИН России по Псковской области провели уборку и благоустройство воинского захоронения, расположенного в деревне Мозгирино Середкинской волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С помощью уборочного инвентаря сотрудники очистили территорию монумента от мусора, прошлогодней листвы и сухих веток, а также помыли его основание.

«Память о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне должна быть не просто памятью, а реальными делами, способствующими ее сохранению», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

На братском захоронение похоронены свыше трехсот человек, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны – надпись на мемориальной доске: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».