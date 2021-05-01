Общество

Молодежный центр ищет волонтеров для развозки подарков ветеранам

В период с 4 по 10 мая сотрудники и волонтеры Псковского городского молодежного центра будут развозить подарки ветеранам к 9 Мая. В связи с этим, в центре объявлен набор добровольцев.

Волонтеры будут участвовать в развозке по собственной возможности, в ежедневной работе нет необходимости, уточнили в центре.

Для того, чтобы стать добровольцем акции, необходимо обратиться в личные сообщения официальной группы Молодежного центра ВКонтакте.

Напомним, весной прошлого года Псковский городской молодежный центр принимал активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Сотрудниками и волонтерами центра было развезено двадцать две тысячи бесплатных продуктовых наборов жителям города.