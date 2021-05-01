Общество

В Псковской области наградили курирующего наградную политику администрации региона

Почетной грамотой губернатора наградил Михаил Ведерников за многолетний добросовестный труд начальника управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александра Палладина, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-служба администрации региона.

«Хотел бы поблагодарить за многолетнюю, добросовестную, профессиональную, ответственную службу на благо Псковской области, в интересах жителей региона», - отметил глава региона.

Во время рабочей встречи Михаил Ведерников поздравил руководителя структурного подразделения с 65-летним юбилеем, а также вручил Почетную грамоту губернатора Псковской области за большой личный вклад в развитие государственной гражданской службы региона, реализации государственной наградной политики администрации области.

В качестве ценного подарка губернатор передал Александру Палладину наручные часы с символикой региона. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что девиз «Потягнем за Отечество» как нельзя лучше подходит для оценки его трудовой деятельности.

Александр Палладин в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанную честь и отметил, что с главой региона очень комфортно работать.