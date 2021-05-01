Общество

В инфекционной больнице объявили о майских скидках на КТ-диагностику

Псковская областная инфекционная больница объявила на своей официальной Instagram-странице, что весь май будет бесплатно проводить для ветеранов Великой Отечественной войны все исследования компьютерной томографии.

Ветеранам труда и боевых действий в инфекционной больнице указанные услуги готовы оказать с 4 по 7 мая за половину стоимости.

Кроме того, скидка в 20% на платные исследования будет действовать до конца мая для всех.

Напомним, с 19 апреля ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» запустила платные медицинские услуги в Пскове и в Великих Луках.

Многофункциональный центр в Пскове проводит следующие виды исследований:

Рентгенография

КТ - исследования

БАК - лаборатория

Клинический анализ крови

Биохимический анализ крови

ПЦР - исследования

Прием врача - инфекциониста

Прием врача - пульмонолога

Филиал «Великолукский» проводит следующие виды исследований:

Рентгенография

КТ - исследования

Клинический анализ крови

Биохимический анализ крови

ПЦР - исследования

Прием врача-инфекциониста

Подробнее с медицинскими услугами и их тарифами вы можете ознакомиться на странице Инстаграм инфекционной больницы в разделе «Услуги».