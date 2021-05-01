В инфекционной больнице объявили о майских скидках на КТ-диагностику

Псковская областная инфекционная больница объявила на своей официальной Instagram-странице, что весь май будет бесплатно проводить для ветеранов Великой Отечественной войны все исследования компьютерной томографии.
Ветеранам труда и боевых действий в инфекционной больнице указанные услуги готовы оказать с 4 по 7 мая за половину стоимости.
Кроме того, скидка в 20% на платные исследования будет действовать до конца мая для всех.
Напомним, с 19 апреля ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» запустила платные медицинские услуги в Пскове и в Великих Луках.
Многофункциональный центр в Пскове проводит следующие виды исследований:
Филиал «Великолукский» проводит следующие виды исследований:
Подробнее с медицинскими услугами и их тарифами вы можете ознакомиться на странице Инстаграм инфекционной больницы в разделе «Услуги».