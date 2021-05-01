Общество

В Гдове появился сиреневый «Сад памяти»

В преддверии Дня Великой Победы на улице Вокзальной в Гдове появился еще один «Сад памяти». Совместными усилиями гдовская молодежь, представители районной администрации, председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля и заместитель директора компании «СпецДор 60» Владимир Кузь высадили саженцы сирени, почтив память погибших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Об этом Владимир Кузь рассказал на своих страницах в соцсетях.



Фото со страницы Владимира Кузя в соцсети «ВКонтакте»

Он также отметил, что в рамках юбилейной 10-ой районной «Вахты памяти» вместе с Николаем Теслей побывал в лагере поисковиков в Черневской волости. Там Владимир Кузь поблагодарил поисковиков за непосильный труд и сохранение памяти о павших бойцах.