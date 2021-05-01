Общество

Великолучанин выплатил долг по кредиту, чтобы избежать удержаний из зарплаты

Житель Великих Лук выплатил долг по кредиту, чтобы избежать удержаний из заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Великолучанин оформил несколько кредитов, но взятые на себя обязательства по их выплате в установленные в договорах сроки не выполнил. Сумма задолженности составила свыше 300 тыс. рублей. В связи с этим, представители банков обратились в суд. Исполнительные листы поступили на исполнение в ОСП г. Великие Луки.

Отметим, что часть задолженности гражданин оплатил, но 146 тыс. рублей так и остались неоплаченными.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества должника, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также об обращении взыскания на заработную плату гражданина.

Великолучанин был против удержаний из своей заработной платы, поэтому оплатил остаток задолженности в 146 тыс. рублей в полном объеме.

Все ограничительные меры сняты судебным приставом-исполнителем. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.