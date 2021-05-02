Общество

В Пскове прошел субботник на месте бывшего фашистского концлагеря

В Пскове росгвардейцы привели в порядок территорию у монумента, установленного на братском захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» благоустроили территорию у монумента на улице Железнодорожной. Здесь в июле 1941 года немецко-фашистские захватчики устроили концлагерь. За время его существования нацисты убили более 50 тысяч советских граждан.

В 1966 году на месте братского захоронения был установлен монумент, на котором выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 г.г. Здесь захоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы Великой Отечественной войны».